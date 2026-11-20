وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع يسري راشد رئيس حي أول الزقازيق إستكمال أعمال رصف الطرق الداخلية والتي شملت " شارع العشرين حتي شارع الزراعة " ، وذلك بطول 500 متر و بمساحة إجمالية 4150 مترا مسطحا، بنسبة تنفيذ 70% وبتكلفة اجمالية قدرها 2 مليون و500 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم مراعاة بلاعات الأمطار برفع مطابق الصرف، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.