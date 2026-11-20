أثار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاعلاً واسعًا، بعدما وجه تعليقًا ساخرًا إلى السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، على خلفية تصريحات للأخير ربط فيها عودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم بانتصار الولايات المتحدة على إيران، في موقف اعتبرته طهران تدخلاً إسرائيليًا في تحديد مسار القرارات العسكرية الأمريكية.

وكتب عراقجي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026: «لم نكن نعلم أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن هو القائد الأعلى للقوات الأمريكية»، في إشارة تهكمية إلى تصريحات لايتر بشأن مستقبل القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، والظروف التي يمكن أن تسمح بعودتها إلى عائلاتها.

وجاء رد الوزير الإيراني عقب مقابلة أجراها السفير الإسرائيلي مع شبكة «نيوزماكس» الأمريكية، الخميس، تناول خلالها الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، والضغوط المرتبطة باستمرار انتشار القوات الأمريكية في ظل المواجهة مع إيران.

وقال لايتر، ردًا على سؤال بشأن إمكانية إعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم، إنهم سيعودون إلى عائلاتهم في الولايات المتحدة «عندما تُهزم إيران»، وهو تصريح أثار انتقادات وتساؤلات بشأن حدود الدور الإسرائيلي في التأثير على القرارات الأمريكية المتعلقة بالحرب والسياسة الإقليمية.

وتكمن دلالة السخرية الإيرانية في أن منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية يعود دستوريًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليس إلى أي مسؤول أو دبلوماسي أجنبي، وهو ما أراد عراقجي الإشارة إليه من خلال التشكيك في حديث السفير الإسرائيلي وكأنه يتحدث باسم المؤسسة العسكرية الأمريكية، أو يملك تحديد موعد انتهاء المهمة العسكرية وعودة الجنود إلى بلادهم.

وفي المقابلة ذاتها، دعا لايتر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التحلي بمزيد من الصمود لمواصلة المواجهة مع إيران، كما أعرب عن اعتقاده بأن النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن ترامب هو صاحب القرار بشأن السياسة الأمريكية تجاه طهران.

ويأتي هذا السجال في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود تباينات في وجهات النظر بشأن التعامل مع الملف الإيراني، خاصة مع الضغوط الإسرائيلية على الإدارة الأمريكية لتبني موقف أكثر تشددًا تجاه طهران، مقابل حسابات واشنطن المتعلقة بتداعيات أي تصعيد عسكري جديد على المصالح الأمريكية وأمن المنطقة.

كما يعكس تعليق عراقجي محاولة إيرانية لاستثمار تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في إثارة تساؤلات داخل الولايات المتحدة بشأن طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، ومدى تأثير المطالب الإسرائيلية على قرارات الإدارة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية تجدد المواجهة العسكرية مع إيران

وتحمل السخرية الإيرانية رسالة سياسية تتجاوز الرد على تصريح دبلوماسي، إذ تضع مسألة استقلال القرار الأمريكي في قلب السجال، وتسلط الضوء على حساسية الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن وتل أبيب.