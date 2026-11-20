أصدرت إدارة بولاق الدكرور التعليمية بالجيزة، بيانا توضيحيا لحسم الجدل حول ما أثير بشأن صدور قرار مفاجئ بنقل مدرسة الثانوية بنات ببولاق لمدرسة أخرى بعيدة أثناء العام الدراسي الحالي .

​وأكدت إدارة بولاق الدكرور التعليمية أن ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي ، بشأن نقل مدرسة الثانوية بنات من أقصى جنوب بولاق إلى أقصى شمالها (مدرسة العقاد) عارٍ تمامًا من الصحة ، ولا يستند إلى أي قرارات أو توجيهات رسمية صادرة عن الإدارة أو المديرية.

​ووجهت إدارة بولاق الدكرور التعليمية بالجيزة ، في بيانها رسائل عاجلة لطالبات المدرسة وأولياء أمورهن تمثلت فيما يلي :

​لا مساس باستقرار الطالبات : فلم يصدر أي قرار بنقل الطالبات أو تغيير مقار دراستهن بما يمثل عبئًا أو إرهاقًا عليهن أو على أسرهن.

​المصلحة التعليمية أولًا : حيث تضع الإدارة مصلحة الطالب واستقرار العملية التعليمية في مقدمة أولوياتها، ولا تتخذ أي إجراءات تنظيمية إلا وفق الضوابط والقواعد المعتمدة وبعد دراسة متأنية.

​نهيب بالسادة أولياء الأمور والمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، واستقاء الأخبار والقرارات التنظيمية من الصفحة الرسمية لإدارة بولاق الدكرور التعليمية وقنوات التواصل المعتمدة فقط.

وكان سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة وجه القيادات المدرسية بما يلي:

القرائية: تحديث قوائم ضعاف القراءة والكتابة، وتنفيذ برامج علاجية منتظمة، وقياس مستوى التحسن دوريًا ورفع تقارير بنتائجه.

التأخر الصباحي: رصد الطلاب المتأخرين يوميًا، ودراسة أسباب تأخرهم، ومعالجتها تربويًا دون الإخلال بحق الطالب في التعليم.

التواصل مع الأسرة: إطلاع أولياء الأمور على مستوى أبنائهم وانتظامهم، وإشراكهم في حل المشكلات الدراسية والسلوكية.

رعاية الموهوبين: اكتشاف المواهب في المجالات الرياضية والفنية والعلمية والثقافية، وتوفير الفرص لصقلها وإبرازها في الأنشطة والمسابقات.

الاستعداد للامتحانات: التهيئة المبكرة للامتحانات الشهرية وامتحانات نصف العام، ومراجعة جاهزية اللجان، والالتزام بضوابط التقييم وتكافؤ الفرص.

جودة التدريس: استثمار زمن الحصة بالكامل، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

سلامة الطلاب وبيئة المدرسة: إحكام المتابعة داخل المبنى المدرسي، والحفاظ على نظافة الفصول والساحات والمرافق.