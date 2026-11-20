تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال تجوله في شوارع القاهرة التاريخية، وسط تفاعل واسع من المتابعين.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وظهر الدبيبة في الفيديو وهو يتجول في شوارع القاهرة القديمة، في مشهد لفت أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا المقطع مصحوبًا بتعليقات أشادت بالأجواء التي تشهدها العاصمة المصرية، ووصفها البعض بأنها «بلد الأمن والأمان».

ولاقى الفيديو تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اهتموا بظهور رئيس الحكومة الليبية في شوارع القاهرة التاريخية، بعيدًا عن أجواء اللقاءات والاجتماعات الرسمية، وسط أجواء الحركة والحياة اليومية التي تشهدها المنطقة.

وتأتي هذه الجولة في ظل الزيارة التي يجريها عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، والتي تتضمن مباحثات ولقاءات رسمية بشأن تعزيز العلاقات المصرية الليبية ومناقشة ملفات التعاون المشترك بين البلدين.