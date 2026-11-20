واصل فضيلة الدكتور علي إسماعيل صابر الهاشمي، مدير مديرية أوقاف دمياط، وفضيلة الدكتور محمد حسين شفيق، مدير الدعوة بالمديرية، قيادة الحملات التفتيشية والمتابعات الميدانية المكثفة على المساجد بمختلف الإدارات الفرعية؛ للوقوف على مدى انتظام العمل الدعوي، ومتابعة الاستعدادات لصلاة الجمعة، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل بالمساجد.

وتأتي هذه الجولات في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، والحرص على إحكام الرقابة الإدارية والدعوية، والارتقاء بمستوى الأداء، وضمان انتظام العمل بالمساجد، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.

كما تتضمن المتابعة الوقوف على أداء مديري الإدارات الفرعية ومفتشي المساجد، ومتابعة جهودهم في الإشراف على المساجد، والتأكد من تنفيذ المهام المكلفين بها، ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها أولًا بأول.

وأكدت هذه الجولات أن المتابعة الميدانية مستمرة، وأن العمل الدعوي والإداري يخضع لمتابعة دقيقة ومباشرة، بما يضمن الانضباط والجدية، ويعزز من كفاءة الأداء في جميع مواقع العمل.