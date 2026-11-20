كشفت الفنانة هالة سرور عن كواليس تجربتها الفنية في المسرح والدراما التلفزيونية، متحدثة عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب رؤيتها لقضايا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على العلاقات الإنسانية، كما استرجعت ذكرياتها مع مشاركتها في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

هالة سرور تتحدث عن فوزها بجائزة أفضل ممثلة

وأعربت هالة سرور في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان نقابة المهن التمثيلية، مؤكدة أن مشاركتها في المهرجان كانت المرة الأولى لها، وأنها شعرت بسعادة كبيرة لكونها جزءًا من حدث فني ينظمه بيتها ونقابتها.

وأشارت الي أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية مشرف ، وشهدت تقديم عدد من العروض المسرحية المتميزة، مشيدة بالدور الذي بذله الدكتور أشرف زكي في تنظيم المهرجان وحرصه على نجاحه، مؤكدة أنه كان أستاذها في المعهد و نقيب المهن التمثيلية .

وأضافت أنها تعلمت منه الإصرار على النجاح وعدم الاستسلام أو اليأس، معتبرة أن هذه الروح من أهم الدروس التي اكتسبتها خلال رحلتها الفنية.

هالة سرور: المسرح هو المساحة التي أستطيع من خلالها قول كلمتي

وتطرقت الفنانة إلى علاقتها بالمسرح، مؤكدة أن المسرح يمثل لها مساحة مهمة للتعبير عن أفكارها ومواقفها، خاصة في ظل القضايا التي تشغل المجتمع حاليًا، وعلى رأسها التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن أحد الأعمال المسرحية التي شاركت فيها يناقش فكرة تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على الإنسان، وكيف يمكن أن تتحول الأدوات التي صُنعت لتسهيل الحياة إلى وسيلة للاستغناء عن البشر في بعض الوظائف والمجالات.

وحذرت من أن التطور التكنولوجي قد لا يتوقف عند حدود العمل، بل ربما يمتد مستقبلًا إلى العلاقات والمشاعر الإنسانية، متسائلة عما إذا كانت التطبيقات قادرة يومًا على تعويض العواطف والمشاعر الحقيقية التي تجمع البشر.

وأكدت أن المشكلة لا تتعلق بالتكنولوجيا نفسها، فهي مهمة ومفيدة، وإنما في طريقة استخدامها عندما تصبح بديلًا عن التواصل الإنساني الحقيقي، مشيرة إلى أن الحياة أصبحت سريعة للغاية، وأن كثيرًا من الأشخاص يقضون أوقاتهم في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بدلًا من الاستمتاع باللحظات الحقيقية مع أسرهم وأصدقائهم.

وأضافت أن مفهوم «Quality Time» أو الوقت الجيد الذي يقضيه الإنسان مع الآخرين أصبح مهددًا، في ظل الانشغال المستمر بالهواتف والتطبيقات، وهو ما يستدعي الانتباه قبل أن نفقد جانبًا مهمًا من إنسانيتنا.

هالة سرور عن «جعفر العمدة»: دخلت وسط وجبة فنية كبيرة

وعن تجربتها في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا، أعربت هالة سرور عن محبتها الكبيرة للعمل، مؤكدة أن المسلسل كان تجربة مميزة بالنسبة لها، وأنه كان بمثابة خطوة إيجابية في مشوارها الفني.

وقالت إنها وجدت نفسها وسط مجموعة كبيرة من النجوم، ووصفت مشاركتها في العمل بأنها كانت أشبه بالدخول في «وجبة فنية كبيرة»، ضمت أسماء لامعة، من بينهم الفنان محمد رمضان، والفنانة هالة صدقي، ومي كساب، ومنة فضالي، إلى جانب باقي فريق العمل.

وأشادت بأداء الفنانة مي كساب، مؤكدة أنها قدمت دورًا مميزًا، كما أعربت عن إعجابها بأداء هالة صدقي وباقي الفنانين المشاركين في المسلسل.

هالة سرور تشيد بمحمد سامي: لديه حس عالٍ بالشارع المصري

وأثنت هالة سرور على المخرج محمد سامي، مشيرة إلى امتلاكه حسًا فنيًا عاليًا وقدرة كبيرة على فهم الشارع المصري وطبيعة الجمهور، مؤكدة أنه يحترم عقل المشاهد ويتعامل معه باعتباره جمهورًا ذكيًا يمتلك القدرة على استيعاب التفاصيل.

وأوضحت أن ثقافة المخرج لا تقتصر على القراءة والاطلاع فقط، وإنما تشمل أيضًا متابعة ما يحدث في المجتمع، وفهم طبيعة البلد وشعبها، والقدرة على مواكبة التغيرات والتطورات المستمرة.

وأضافت أن محمد سامي يمتلك هذه الرؤية، وهو ما يظهر في طريقة تعامله مع الأعمال التي يقدمها، كما وصفته بأنه مخرج مثقف وناجح، ويعرف جيدًا كيف يصل إلى الجمهور.

كما تحدثت عن الفنان محمد رمضان، مشيدة بنجاحه ومكانته الفنية، معتبرة أن اجتماع مجموعة من النجوم أصحاب الحضور الجماهيري والخبرة داخل عمل واحد ساهم في تقديم تجربة ناجحة.

«جعفر العمدة» تجربة لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور

وأكدت هالة سرور أنها لا تزال من محبي مسلسل «جعفر العمدة»، رغم مرور سنوات على عرضه، مشيرة إلى أن الجمهور ما زال يتذكر العمل ويتحدث عنه حتى الآن، وهو ما يعكس حجم التأثير الذي تركه المسلسل لدى المشاهدين.

وأضافت أن العمل كان له أثر إيجابي في مشوارها الفني، واصفة إياه بأنه كان «وشه حلو عليها»، كما كشفت عن استمتاعها بمشاهدة عدد من مشاهده، حتى إنها تضحك أحيانًا وكأنها لم تكن مشاركة في تصويرها.

وأشارت إلى أن بعض المواقف والشخصيات داخل المسلسل لا تزال تثير ضحكها، مؤكدة أن «جعفر العمدة» من الأعمال التي تحمل لها ذكريات خاصة، سواء على مستوى التجربة الفنية أو الأجواء التي جمعتها بفريق العمل.

واختتمت هالة سرور حديثها بالتأكيد على أهمية الحفاظ على العلاقات الإنسانية واللحظات الحقيقية في الحياة، محذرة من أن الانشغال المتزايد بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي تدريجيًا إلى فقدان أشياء يصعب تعويضها، مشددة على ضرورة ألا نسمح للتطور التكنولوجي بأن يكون على حساب الإنسان ومشاعره وإنسانيته.