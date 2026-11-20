تواصل مصر تحركاتها الإنسانية والسياسية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها السكان؛ من خلال تسيير قوافل المساعدات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والوقود.

تقديم الدعم الإنساني

كما لا تقتصر الجهود المصرية على تقديم الدعم الإنساني، بل تمتد إلى التحركات الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب ورفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.

كما تضع القاهرة ملف إعادة إعمار القطاع ضمن أولويات تحركاتها، انطلاقًا من رؤيتها بأن تحقيق الاستقرار في المنطقة يرتبط بإنهاء معاناة الفلسطينيين وضمان بقائهم على أرضهم.

قوافل المساعدات المصرية

وفي هذا السياق، تتواصل قوافل المساعدات المصرية ضمن مبادرة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي ينظمها الهلال الأحمر المصري، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والدقيق والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية، إلى جانب الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد الأعباء الإنسانية والمعيشية.

التحركات الإنسانية المصرية تجاه قطاع غزة

ومن جهته، أكد الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس الثوري لحركة فتح، أن التحركات الإنسانية المصرية تجاه قطاع غزة تعكس امتدادًا لدور تاريخي راسخ في مساندة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصري واصل جهوده في تسيير قوافل الإغاثة على مدار سنوات الحرب، بإجمالي مساعدات بلغ نحو مليون طن، وفقًا لتقرير الهلال الأحمر المصري.

وأوضح التلولي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حجم المساعدات المصرية يعكس التزام القاهرة بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة الظروف القاسية، ومساعدته على البقاء في أرضه، في ظل ما يتعرض له القطاع من أزمات إنسانية ومعيشية متفاقمة.

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بحقوقهم المشروعة

وأشار عضو المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن الدور المصري لا يتوقف عند تقديم المساعدات الإنسانية، وإنما يمتد إلى المسارين السياسي والدبلوماسي، من خلال التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية وضرورة استعادة السلطة الفلسطينية دورها الطبيعي في إدارة شؤون الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن القاهرة تواصل تحركاتها لدعم جهود وقف الحرب وإنهاء معاناة سكان القطاع، إلى جانب مساندة خطط إعادة الإعمار، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الخدمات الأساسية وإعادة بناء المنشآت التي تضررت جراء الحرب.

تحركات دبلوماسية لحشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ولفت التلولي إلى أن مصر اضطلعت بدور دبلوماسي مهم في حشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، انطلاقًا من موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الرؤية المصرية تقوم على أن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون تمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير وإقامة دولتهم وتثبيت وجودهم على أرضهم.

وشدد على أن المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها الكبيرة في تخفيف معاناة المواطنين، لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحل السياسي الشامل، خاصة في ظل استمرار الاحتياج إلى رفع الحصار وضمان التدفق الآمن والمستمر لقوافل الإغاثة دون عوائق، حتى تصل المساعدات إلى مستحقيها داخل مختلف مناطق القطاع.

إعادة إعمار غزة أولوية لإنهاء المعاناة الإنسانية

وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التحركات المصرية على المستويين الإنساني والدولي، والعمل على إنهاء الأزمة بصورة شاملة، من خلال وقف الحرب ورفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات، بالتوازي مع دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح أن إعادة الإعمار تمثل خطوة أساسية لاستعادة مقومات الحياة داخل القطاع، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وتهيئة الظروف أمام الفلسطينيين لممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مشددًا على أهمية فتح آفاق حقيقية لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة.