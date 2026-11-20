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حذّرت الأمم المتحدة من أن ربع الأسَر في قطاع غزة تعيلها نساء يواجهن أعباء نفسية كبيرة واحتياجات إنسانية ملحة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

وقال نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك، اوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، إن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة للعيش في مساكن غير ملائمة، وفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأضاف أن السيول الناجمة عن الأمطار مطلع نوفمبر الجاري، ألحقت أضرارا بنحو 200 موقع للتعليم المؤقت في غزة، تمثل قرابة ثلث المواقع العاملة بالقطاع.

وأشار إلى أن نداء المساعدات الإنسانية لغزة والضفة الغربية، البالغ 4.1 مليارات دولار، لم يُموَّل سوى بنسبة 35%.

وحذر من الحاجة إلى دعم إضافي لمواجهة البرد والأمطار خلال الأشهر المقبلة.مؤكدا حق مواصلة الأمم المتحدة الدفاع عن حقوق أطفال غزة.

كما طالب السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في 8 حوادث دهس على الأقل استهدفت فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ومحاسبة مرتكبيها.