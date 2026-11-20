دعا الشيخ صلاح البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال خطبة الجمعة اليوم على جماعة الحوثي الإرهابية بعد اعتداءاتها على المملكة العربية السعودية.

وقال الشيخ صلاح البدير في دعاءه على الحوثي: اللهم احفظ السعودية وبلاد المسلمين من كيد الكائدين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضي اللهم احفظ جنودنا واحمي حدودنا وانصر جيوشنا وسدد رميهم واربط على قلوبهم وانصرهم على القوم الظالمين وتقبل موتاهم في الشهداء.

وتابع: اللهم عليك بالحوثيين المفسدين اللهم اهزم الحوثيين وأعوانهم وأنصارهم اللهم لا ترفع لهم في اليمن راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم واقتلهم بسلاحهم وأحرقهم بنارهم واجعل سعيهم في ضلال

خطبة الجمعة من المسجد النبوي

وأوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ صلاح البدير المسلمين بتقوى الله والإنابة والاستقامة وترك الذنوب والآثام قال تعالى: (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي، أن من علامة التوفيق تدارك الفرطات والندم على الهفوات والإقلاع عن السيئات والاستغفار من الزلات.

وأفاد أن النصوص دلّت على الاستغفار قال جلّ من قائل (وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) وفي الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، أن الاستغفار عادة الأبرار وديدن الأخيار قال تعالى ((رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وَاللهِ إني لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إليهِ في اليومِ أَكْثَرَ من سَبْعِينَ مَرَّةً).

وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي: إذا كان هذا شأن الأنبياء والرسل فماذا ينبغي أن يكون عليه أهل التفريط والإضاعة المسرفين في الآثام التاركين للطاعة.

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن الاستغفار مجمع الخيرات ومنبع الطاعات وبه تستنزل الأرزاق والبركات وزيادة في الإيمان وبهجة في الجنان وقوة في الأبدان وكثرة في المال والولد وسلامة من الضيق والكرب قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا).

وأشار أن كثرة الاستغفار أمان من المخاوف ونور في الصحائف وممحاة للذنوب قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).

وبين فضيلته أن باب التوبة مفتوح قال جلّ وعلا: ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف قائلًا إن الله تعالى أخبر عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته قال عز وجل ((وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا)) وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: يا بن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا بن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، يا بن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لأتيتك بقرابها مغفرةً).

وحث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف على التوبة والاستغفار من الذنوب فالله تعالى لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر فهو بعد التوبة غافر.

وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي، أن المستغفرين صدقًا الذين يستغفرون ثم لا يعودون ويندمون ثم لا ينقلبون ويقلعون ثم لا يرجعون.

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي،: إن من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود فباب التوفيق عنه مسدود.

وختم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن من لم تكن ثمرة الاستغفار تعجيل التوبة وترك الإصرار على المعصية والغمامة من الظلم والجور هو جاهل مغرور.

