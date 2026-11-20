قال الشيخ صلاح البدير ، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن من علامة التوفيق تدارك الفرطات والندم على الهفوات والإقلاع عن السيئات والاستغفار من الزلات، منوهًا بأن النصوص دلّت على الاستغفار قال جلّ من قائل : (وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا).

علامة التوفيق

وأوضح " البدير " خلال خطبة الجمعة الثانية من شهر جمادي الآخر اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن في الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).

وأضاف أن الاستغفار عادة الأبرار وديدن الأخيار قال تعالى: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وَاللهِ إني لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إليهِ في اليومِ أَكْثَرَ من سَبْعِينَ مَرَّةً).

وأشار إلى أنه إذا كان هذا شأن الأنبياء والرسل فماذا ينبغي أن يكون عليه أهل التفريط والإضاعة المسرفين في الآثام التاركين للطاعة، مؤكدًا أن الاستغفار مجمع الخيرات ومنبع الطاعات وبه تستنزل الأرزاق والبركات وزيادة في الإيمان وبهجة في الجنان وقوة في الأبدان وكثرة في المال والولد وسلامة من الضيق والكرب.

واستشهد بما قال تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا)، مشيرًا إلى أن كثرة الاستغفار أمان من المخاوف ونور في الصحائف وممحاة للذنوب قال تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).

ونبه إلى أن باب التوبة مفتوح قال جلّ وعلا: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)، مبينًا أن الله تعالى أخبر عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته .

واستند لما قال الله عز وجل :(وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا)، وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: يا بن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا بن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، يا بن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، لأتيتك بقرابها مغفرةً).

على التوبة والاستغفار من الذنوب فالله تعالى لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر فهو بعد التوبة غافر، لافتًا إلى أن المستغفرين صدقًا الذين يستغفرون ثم لا يعودون ويندمون ثم لا ينقلبون ويقلعون ثم لا يرجعون.

وأفاد بأن من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود فباب التوفيق عنه مسدود، فمن لم تكن ثمرة الاستغفار تعجيل التوبة وترك الإصرار على المعصية والغمامة من الظلم والجور هو جاهل مغرور، موصيًا المسلمين بتقوى الله والإنابة والاستقامة وترك الذنوب والآثام قال تعالى: ((وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)).