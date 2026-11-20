أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن الإسلام بريء من جماعة الإخوان المسلمين وأفكارها، مشددًا على أن الممارسات والأفكار التي تتبناها الجماعة لا تمت بصلة إلى جوهر الإسلام ومبادئه، وأنها تعتمد، على ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التنظيم يتبع أسلوبًا يقوم على صناعة روايات درامية حول الشخصيات المرتبطة به، بهدف تقديم التحولات الفكرية لهذه الشخصيات في صورة قصص إنسانية مؤثرة، تسعى إلى استمالة التعاطف الشعبي وإعادة تشكيل صورتهم أمام الرأي العام.

توظيف القصص العاطفية

وأشار إلى أن هذه الروايات تستهدف التأثير في وعي الجمهور وتوجيه انطباعاته تجاه الشخصيات المرتبطة بالتنظيم، من خلال توظيف القصص العاطفية لإبراز صورة مغايرة لحقيقتها، وفقًا لرؤيته.