أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان المسلمين تحصل على تمويلات مالية من تركيا عبر عدد من المؤسسات الدينية التي تتولى جمع التبرعات بمبالغ كبيرة، مشيرًا إلى أن إبراهيم الزيات يشرف على هذه المؤسسات.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هذه المؤسسات تمثل إحدى القنوات التي تعتمد عليها الجماعة في جمع الأموال، مؤكدا أن الإخوان تمكنوا من جمع مبالغ مالية ضخمة من خلال تلك الآليات.

عدم وصول أموال التبرعات

وتابع أن قيادات في قطاع غزة أكدت عدم وصول أموال التبرعات المخصصة لدعم القطاع خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.