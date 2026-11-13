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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثروت الخرباوي: الاغتيالات واستهداف رموز الدولة المصرية ارتبطا بتاريخ جماعة الإخوان

الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي
الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي
محمود محسن

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن قضايا الاغتيالات والعنف السياسي ارتبطت بشكل وثيق بتاريخ الجماعة، مشيرًا إلى تورط عناصر منها في استهداف رموز الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقال الخرباوي، خلال لقائه مع برنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الجماعة ارتكبت جرائم استهدفت شخصيات تمثل مختلف مستويات الدولة المصرية، مستشهدًا باغتيال المستشار أحمد الخازندار أحد رموز القضاء المصري، واغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، الذي كان يمثل السلطة التنفيذية، فضلًا عن محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حادث المنشية عام 1954.

شبكات الإخوان تعمل خارج مصر

وتابع أن جماعة الإخوان تحاول توظيف المظلة الإسلامية في أنشطتها، بما يجعل مواجهة هذه الكيانات تتطلب تحركًا قانونيًا وتنظيميًا يتناسب مع طبيعة الشبكات التي تعمل خارج مصر.

ثروت الخرباوي الإغتيالات الدولة المصرية مؤسسات القضاء المصري

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