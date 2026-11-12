ثروت الخرباوي: فتاوى القرضاوي تسببت في مقتل أشخاص.. وأفتى لحماس بقصف مسجد ابن تيمية بغزة



اتهم الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، يوسف القرضاوي بالمسؤولية عن إراقة دماء عدد من الأشخاص، خاصة بعد فتاوي أسهمت في تأجيج العنف والصراعات، مشيرًا بشكل خاص إلى الفتوى المتعلقة بمسجد ابن تيمية في غزة، الذي تعرض للقصف على يد حركة حماس.

وقال ثروت الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التنظيم يعتمد على صناعة روايات درامية حول الشخصيات المرتبطة به، بهدف تقديم تحولاتهم الفكرية في صورة قصص مؤثرة تستهدف استمالة التعاطف الشعبي وإعادة تشكيل صورتهم أمام الرأي العام.

بصورة تخدم أهدافها الفكرية والتنظيمية

وتابع أن جماعة الإخوان تمتلك خبرة كبيرة في توظيف خطاب المظلومية وصناعة الروايات التي تستهدف كسب التعاطف، بما يسهم في إعادة تقديم شخصياتها وتاريخها بصورة تخدم أهدافها الفكرية والتنظيمية.