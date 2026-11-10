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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثروت الخرباوي: المواجهة القانونية المصرية مع الإخوان تمتد للخارج لملاحقة شبكاتها التنظيمية

ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
محمود زيدان

أكد ثروت الخرباوي، المفكر والكاتب وعضو مجلس الشيوخ، أن المواجهة المصرية مع الإرهاب لم تعد تقتصر على الداخل فقط، وإنما امتدت إلى الخارج لملاحقة العناصر الهاربة والشبكات المرتبطة بالجماعات الإرهابية.

وأوضح، الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن مصر نجحت في السابق في استعادة عدد من المتهمين الهاربين بالخارج، من بينهم عناصر كانت موجودة في دول إفريقية وليبيا، وإعادتهم إلى البلاد للمثول أمام القضاء المصري.

وأضاف الخرباوي أن المرحلة الحالية تمثل شكلًا جديدًا من المواجهة القانونية المصرية، تختلف عن الملاحقات السابقة، لأنها لا تستهدف أشخاصًا بعينهم فقط، وإنما تواجه شبكة مؤسسية وتنظيمية واسعة تعمل في أوروبا.

وأشار إلى أن هذه الشبكة تضم 35 كيانًا و36 شخصًا، لافتًا إلى أن طبيعة هذه الكيانات مؤسسية، وأن عددًا منها يتخذ من المظاهر والأنشطة ذات الطابع الإسلامي وسيلة للتحرك واكتساب مساحة من التأثير.

وأكد أن جماعة الإخوان تحاول توظيف المظلة الإسلامية في أنشطتها، بما يجعل مواجهة هذه الكيانات تتطلب تحركًا قانونيًا وتنظيميًا يتناسب مع طبيعة الشبكات التي تعمل خارج مصر.

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