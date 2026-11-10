قد تسبب السرطان.. جمال شعبان يحذر من الناجتس واللانشون في اللانش بوكس

أطلق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، تحذيرًا بشأن خطورة الاعتماد على الوجبات سريعة التحضير والأطعمة المصنعة، خاصة في الوجبات المدرسية للأطفال، مؤكدًا أن بعض هذه المنتجات تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والمواد المضافة، وقد يرتبط الإفراط في تناولها بمخاطر صحية خطيرة، من بينها زيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وأكد جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الوجبات سريعة التحضير وقطع الدجاج الجاهزة والناجتس تحتوي على إضافات، من بينها الصوديوم، محذرًا من الإفراط في تناولها وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن اللحوم المصنعة من الأطعمة التي تمثل خطورة على الصحة، داعيًا المواطنين إلى الابتعاد عن تناول اللانشون والمنتجات المصنعة، لما قد يرتبط بها من أضرار صحية.

الناجتس والوجبات السريعة والبسطرمة والإندومي

وأوضح أن الناجتس والوجبات السريعة والبسطرمة والإندومي من الأطعمة التي ينبغي الحد من تناولها، مطالبًا الأسر بالتوقف عن وضع هذه المنتجات ضمن الوجبات المدرسية التي تقدم للأطفال.

وشدد على ضرورة اهتمام الأسر بتوفير وجبات مدرسية صحية ومتوازنة، تحتوي على عناصر غذائية مفيدة تساعد الأطفال على النمو وتحافظ على صحتهم، بدلًا من الاعتماد على الأطعمة سريعة التحضير والمنتجات المصنعة.

واختتم بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالتغذية السليمة، مشيرًا إلى أن المعدة بوابة كثير من المشكلات الصحية، وأن اختيار الطعام الصحي يمثل خطوة أساسية للوقاية من الأمراض.