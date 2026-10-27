6 إلى 8 أكواب يوميًا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن الشاي الأسود

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه ينصح المواطنين بتناول الشاي يوميًا، موضحًا أن له فوائد صحية، وقد يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بجلطات القلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن دراسة صينية حديثة أُجريت على نحو 480 ألف شخص، أشارت إلى أن تناول ما بين 6 و8 أكواب من الشاي الأسود يوميًا ارتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالجلطات القلبية، وفقًا لما ذكره.

ولفت إلى ضرورة تناول الشاي بعد الأكل بنصف ساعة على الأقل، حتى يتمكن الجسم من امتصاص الحديد الموجود في الطعام، مشيرًا إلى أن تناول الشاي مباشرة بعد الوجبات قد يقلل امتصاص الحديد، ما قد يؤثر على مستوياته في الجسم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بالأنيميا.

وأشار إلى أهمية تناول الشاي في درجة حرارة مناسبة، محذرًا من شربه ساخنًا للغاية، لما قد يترتب على تناول المشروبات شديدة السخونة من أضرار صحية.

وأوضح أن الاعتدال في تناول الشاي ضروري، نظرًا لاحتوائه على الكافيين، لافتًا إلى أن الحد اليومي الذي ذكره للكافيين يبلغ 400 ملليجرام، مع ضرورة احتساب الكافيين الموجود في مختلف المشروبات، مثل القهوة والشاي، لتجنب الإفراط في تناوله.