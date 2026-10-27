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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لقاح الحصبة مهم.. جمال شعبان يحذر من الشائعات بشأن التطعيمات

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أهمية حرص المواطنين على الاستفادة من الحملات الصحية التي تنفذها الدولة، مشددًا على ضرورة الحصول على التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأنها.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن التطعيم ضد الحصبة يمثل أهمية كبيرة في حماية الأطفال من مضاعفات المرض، محذرًا من أن انتشار الحصبة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تؤثر على الرئتين وأجهزة الجسم المختلفة.

وأوضح أن التطعيم ضد الحصبة مهم للغاية، وأن الحصبة إذا انتشرت تكون مدمرة للرئة وتسبب مشكلات في الخصوبة، وأن هذا الطفل قد لا ينجب بعد الكبر.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالتطعيمات المقررة، مؤكدًا ضرورة عدم الاستماع إلى الشائعات التي تنتشر خلال الفترة الأخيرة بشأن اللقاحات، ومذكرًا بأن المواطنين حصلوا على تطعيمات ضد الحصبة في الماضي.

وشدد العميد السابق لمعهد القلب القومي على أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، والاستعانة بالمصادر الطبية الموثوقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالتطعيمات، بما يسهم في حماية صحة الأطفال والمجتمع.

القلب لقاح الحصبة التطعيمات الدكتور جمال شعبان

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