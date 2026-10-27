جمال شعبان يحذر: موسم الجلطات يقترب.. ونصائح مهمة لحماية القلب في الشتاء

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أننا مقبلون على موسم تزداد فيه مخاطر الإصابة بالجلطات، موضحًا أن انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن معدلات الإصابة بالجلطات قد ترتفع خلال فترات البرد الشديد، وكذلك في ذروة فصل الصيف، خاصة مع التعرض للحرارة وفقدان السوائل نتيجة التعرق.

وأوضح أن نشاط الفيروسات قد يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات، لافتًا إلى أن قلة شرب المياه قد تسهم في الجفاف وزيادة تركيز الدم، وهو ما قد يرفع مخاطر الإصابة بالجلطات لدى بعض الأشخاص، كما أن التعرض للبرد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية.

وأشار إلى أن التقلبات الجوية قد تؤثر على صحة المواطنين، مؤكدًا أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة خلال الفترة الحالية، مع الاهتمام بشرب كميات مناسبة من المياه وتجنب التعرض المفاجئ للبرودة الشديدة.

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أهمية حصول مرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة على لقاح الإنفلونزا وفقًا للتوصيات الطبية، للحد من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها.