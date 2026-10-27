النائب محمد أبو العينين: سأوصي أبنائي بمواصلة دعم مشروع «حصين» إلى يوم القيامة

وجه النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، التحية لدار الإفتاء والمفتي وكل من فكروا في فلسفة مشروع «حصين» الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية.

وتابع خلال كلمته في المؤتمر المشترك مع مفتي الديار المصرية، ونقلها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «أشكر الله سبحانه وتعالى أنه اختارنا لهذا المشروع العظيم، وحسيت أنها رسالة من السماء والحمد لله رب».

وأضاف النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، ولازم ما نقدمه يليق باسم مصر ودار الإفتاء والأزهر الشريف، ونحتاج إلى الخبرات التي تربط العلم والعمل.

وأكد: سوف أكتب وصيتي لأولادي من بعدي أن هذه مهمتنا إلى يوم القيامة في سبيل هذا العمل الكبير وأرجو أن يأخذ حظه في تشكيل الفكر وسيكون هناك 9 لغات للترجمة وهي اللغات المشهورة في العالم وأرجو حملات التسويق التي نستهدفها للوصول إلى الأماكن المشهورة في العالم.

وأردف أن دار الإفتاء المصرية لها مكانة عالمية كبيرة جدا، معبرا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل وسعيد بالكوكبة العلمية القائمة على هذا العمل لوجه الله ونبتغي أن يتقبله الله سبحانه وتعالى ونضع كل إمكانياتنا لنجاح هذا العمل على المستوى المحلي والعربي والإفريقي العالمي .

واقترح النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إنشاء برنامج اسأل حصين على قناة صدى البلد، على أن يرشح المفتي 5 علماء من الدار ويكون البرنامج يوم الجمعة ويستعرض أهم الفتاوى خلال الأسبوع ويعرض السؤال والفتوى الصحيحة.