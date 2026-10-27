الرياضة عن صفع مدرب للاعبة تنس طاولة: عقوبات بالسجن أو الغرامة في حالة الضرب أو الإهانة لأي لاعب

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل مهلة الوزارة لاتحاد تنس الطاولة للرد على واقعة صفع المدرب للاعبة زينة فاروق.



وقال محمد الشاذلي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، :" وزير الرياضة اصدر توجيهات اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة بوقف المدرب المذكور عن ممارسة أي نشاط لحين الانتهاء من التحقيقات ".



وتابع محمد الشاذلي:" تشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية خلال التحقيقات مع المدرب المتواجد في واقعة صفع لاعبة ".

واكمل محمد الشاذلي:" لم يصل إلى الوزارة تقرير واف عن نتائج التحقيقات في واقعة صفع لاعبة ".

وتابع محمد الشاذلي:" قانون الرياضة يتحدث عن عقوبات بالسجن او الغرامة في حالة الضرب او الإهانة لأي لاعب وقانون الطفل المصري يتحدث عن تشديد العقوبة على مرتكب الواقعة إذا كان صاحب ولاية على الطفل وفي هذه الحالة المدرب ".

