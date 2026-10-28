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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل ينتقل «إدريسا تيام» إلى الأهلي في يناير؟ .. المقاولون العرب يرد

ادريسا تيام
ادريسا تيام
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

حسم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، موقف ناديه من الأنباء المتداولة بشأن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع الموريتاني إدريسا تيام، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الحديث عن رحيله في يناير لا يزال سابقًا لأوانه.

وقال محمد عادل، في تصريحات لبرنامج «الديفندر»، المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري، إن إدريسا تيام يمتلك إمكانيات مميزة، لكنه شدّد على ضرورة عدم المبالغة في الحديث عن انتقال اللاعبين إلى الأندية الكبرى بعد تألقهم في عدد محدود من المباريات.

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب: «لا نهتم حاليًا بالحديث عن إمكانية رحيل إدريسا تيام في يناير، فالحديث عن هذا الأمر سابق لأوانه، وبكل تأكيد تيام لاعب مهم ومميز، لكن مش كل لاعب يلعب ماتشين حلوين هنطلع نقول مطلوب في الأندية الكبيرة».

وتأتي تصريحات محمد عادل في ظل الأنباء المتداولة بشأن اهتمام الأهلي بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، دون حسم موقف الصفقة أو وجود تطورات رسمية بشأن انتقاله إلى القلعة الحمراء.

محمد عادل: مواجهة الزمالك من مباريات الموسم

وتطرق محمد عادل إلى استعدادات المقاولون العرب لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا جاهزية الفريق لخوض المباراة، ورغبة اللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر الأندية المصرية.

وأوضح المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب: «جاهزين لمباراة الزمالك، وأكدت للاعبين أن مثل هذه المباريات أمام الزمالك والأهلي هي مباريات الموسم».

وأشار عادل إلى ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفني بقيادة سامي قمصان، مشددًا على امتلاك الفريق العناصر القادرة على تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن طموحات المقاولون العرب في الموسم الحالي تتجاوز مجرد المشاركة، حيث يسعى الفريق إلى المنافسة والتواجد بين أندية القمة، بما يتناسب مع تاريخ النادي وأهدافه خلال الفترة المقبلة.

إدريسا تيام المقاولون العرب الأهلي محمد عادل

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