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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الحقيقة الكاملة في مفاوضات الأهلي لضم إدريسا تيام.. موقف المقاولون العرب وموعد حسم صفقة جديدة

إدريسا تيام
إدريسا تيام
محمود أحمد

عاد اسم إدريسا تيام مهاجم المقاولون العرب إلى دائرة الاهتمام داخل سوق الانتقالات المصرية في ظل الأنباء المتداولة بشأن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لتدعيم خياراته الهجومية بعنصر جديد من الدوري المصري الممتاز.

لكن الصورة الحالية لا تشير إلى وجود مفاوضات رسمية بين الأهلي والمقاولون العرب إذ كشف طلعت محرم مدير الكرة بنادي ذئاب الجبل عن موقف ناديه من هذه الأنباء موضحا حقيقة التواصل مع القلعة الحمراء ومؤكدا في الوقت نفسه أن اللاعب يحظى باهتمام أكثر من ناد داخل مصر وخارجها.

هل دخل الأهلي في مفاوضات لضم إدريسا تيام؟

حسم طلعت محرم الجدل بشأن وجود تحرك رسمي من جانب الأهلي للتعاقد مع إدريسا تيام بعدما أكد أن إدارة المقاولون العرب لم تتلق أي مخاطبات رسمية من النادي الأحمر كما لم تشهد الفترة الماضية مفاوضات مباشرة بين الطرفين بشأن انتقال اللاعب.

وأوضح مدير الكرة بالمقاولون العرب أن الحديث عن اهتمام أندية مختلفة بضم تيام لا يعني وصول الأمور إلى مرحلة التفاوض الرسمي مشيرا إلى وجود اهتمام باللاعب من جانب أندية مصرية وأخرى خارجية.

اهتمام محلي وخارجي يضع مهاجم ذئاب الجبل تحت الأنظار

تكتسب تصريحات مدير الكرة بالمقاولون العرب أهمية خاصة في ظل تأكيده وجود اهتمام بإدريسا تيام من أندية داخل مصر وخارجها وهو ما يشير إلى أن مستقبل اللاعب قد يشهد تطورات مع اقتراب فترات الانتقالات المقبلة.

ومع عدم الإعلان عن أسماء الأندية المهتمة أو الكشف عن تفاصيل أي عروض يبقى من المبكر الحديث عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى فريق بعينه سواء داخل الدوري المصري أو خارجه.

كما أن عدم وجود مفاوضات رسمية مع الأهلي يجعل الحديث عن حسم الصفقة سابقا لأوانه إذ يتطلب انتقال اللاعب الوصول إلى اتفاق واضح بين الأطراف المعنية إلى جانب تحديد المقابل المالي وشروط التعاقد في حال تحولت الاهتمامات الحالية إلى خطوات عملية.

ومن ثم فإن الملف لا يزال في مرحلة التكهنات والاهتمام بينما تبقى الخطوة الحاسمة مرتبطة بتحركات الأندية الراغبة في ضم اللاعب وموقف المقاولون العرب من أي عروض محتملة.

الأهلي يترقب احتياجاته.. هل يتحرك في يناير؟

يرتبط طرح اسم إدريسا تيام في دائرة اهتمامات الأهلي بالتكهنات حول احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تمثل فرصة أمام الأندية لإعادة ترتيب أوراقها ومعالجة أي نقص في بعض المراكز.

ومع ذلك لا توجد في تصريحات طلعت محرم إشارة إلى تقديم الأهلي عرضا رسميا أو فتح باب التفاوض مع المقاولون العرب كما لم يؤكد مدير الكرة وجود اتفاق أو تفاهم بشأن انتقال اللاعب في يناير المقبل.

وبالتالي فإن ربط تيام بارتداء القميص الأحمر يظل مرتبطا بما ستكشف عنه الأيام المقبلة خاصة إذا قرر الأهلي تحويل الاهتمام المحتمل إلى تحرك رسمي وهو ما لم يحدث وفقا لتصريحات مسؤولي المقاولون العرب حتى الآن.

وتظل نقطة الحسم في هذا الملف هي موقف الأهلي الفعلي من الصفقة إلى جانب استعداد المقاولون العرب لمناقشة العروض التي قد تصل إلى النادي في ظل تأكيده وجود اهتمام محلي وخارجي باللاعب.

محمد عبد الناصر إلى الأهلي في يناير

وفي سياق آخر كشف طلعت محرم عن تطور مختلف يتعلق بالعلاقة بين المقاولون العرب والأهلي إذ أكد أن محمد عبد الناصر سينضم إلى القلعة الحمراء خلال شهر يناير المقبل.

وجاء تصريح مدير الكرة بالمقاولون العرب ليضع انتقال محمد عبد الناصر إلى الأهلي في إطار مختلف عن ملف إدريسا تيام بعدما تحدث بصورة مباشرة عن انضمام اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية بينما نفى وجود مفاوضات رسمية بشأن مهاجم ذئاب الجبل.

ويكشف هذا التباين ضرورة الفصل بين الملفين وعدم اعتبار تأكيد انتقال محمد عبد الناصر دليلا على وجود تحرك مماثل لضم تيام خاصة أن تصريحات محرم جاءت واضحة في تحديد موقف النادي من كل حالة.

ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل انتقال محمد عبد الناصر مع اقتراب يناير في حين يبقى مستقبل إدريسا تيام مفتوحا على احتمالات عدة في ظل اهتمام أندية محلية وخارجية دون الإعلان عن مفاوضات رسمية مع الأهلي.

المقاولون العرب يستعد لمواجهة الزمالك

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه المقاولون العرب لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز في لقاء يسعى خلاله ذئاب الجبل إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التقدم في جدول الترتيب.

وأكد طلعت محرم أهمية المواجهة مشددا على أن مباريات الدوري جميعها صعبة ولا تقتصر الصعوبة على لقاء الزمالك وحده وأن هدف الفريق هو الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في المسابقة.

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