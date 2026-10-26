قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال شعبان يوجه 10 وصايا للوقاية من الجلطات.. كيف تحمي نفسك من الموت المفاجئ؟
أسعار الإنترنت الأرضي في مصر 2026.. تكلفة الباقات لدى 4 شركات وسعر 100 جيجابايت
على جثتي مشروعي يتقفل.. صرخة فتاة أثناء تشميع مشروعها بالإسكندرية
ارتفاع الحديد الاستثماري.. سعر مواد البناء اليوم
بعدما قلب النظام التجاري.. ترامب: اتفاقية تجارة مع كندا قريباً
الرئيس السيسي يهنيء لولا دا سيلفا بعد فوزه برئاسة البرازيل
تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف بسمة بوسيل في الإسكندرية إلى 28 نوفمبر للحكم
وزير التموين في افتتاح قمة مصر للتجزئة: تطوير التجارة الداخلية ركيزة لاستقرار الأسواق ودعم المنتج المحلي
وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق ياسو فوكودا عن عمر ناهز 90 عاما
مدبولي: تعزيز الأمن المائي أولوية استراتيجية ويتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية
5 مفاتيح صنعت تفوق ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو .. مبابي يحسم ولونين ينقذ ومورينيو يفرض كلمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد إبراهيم يقترب من التواجد في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
عبدالله هشام

يقترب محمد إبراهيم ظهير أيمن فريق الزمالك من التواجد في قائمة الفارس الأبيض استعدادا لمواجهة فريق المقالون العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري 

وأصبح محمد إبراهيم جاهز فنيا وبدنيا وطبيا بنسبة 100% بعد التعافى من إصابة  الركبة بعد تعرضه لكدمة قوية تسببت في غيابه عن المباريات الأخيرة.

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لبدء الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب تخطي عقبة الجيش الرواندي بهدف دون مقابل في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز في مشواره بالدوري.

الزمالك يحسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
ونجح الزمالك في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما جدد فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد في مباراة الإياب، وهي النتيجة نفسها التي حققها في لقاء الذهاب.

وبذلك حسم الفريق الأبيض تأهله بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، ليغلق ملف المواجهة الأفريقية مؤقتًا، ويحول تركيزه إلى منافسات الدوري المحلي، بداية من لقاء المقاولون العرب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل.

الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري المقاولون العرب فريق الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

موعد أول عطلة رسمية للموظفين

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026.. الشروط وآخر موعد للحجز

شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

العدادات الكهربائية الكودية

مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

ترشيحاتنا

فيديو متداول

كأنهم بضاعة.. ميكروباص يحمل طلابا فوق الشبكة في مشهد يثير الجدل

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية "كبار المُخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام"

راندة المنشاوي- وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان: تحقيق الأمن المائي يتطلب تنويع مصادر المياه والتوسع في التحلية وإعادة الاستخدام

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد