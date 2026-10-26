يحتاج وقت للاندماج.. رسائل دعم من جهاز الزمالك لـ محمد حمد

كشفت الإعلامية دينا سليم عن أن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال حرص على توجيه رسالة دعم عقب مواجهة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"رسالة الدعم شملت التأكيد على ثقة الجهاز في اللاعب وإمكانياته وموهبته وأنه فقط يحتاج للمزيد من الوقت لزيادة انسجامه".

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، لبدء الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

كان معتمد جمال، المدير الفني للفريق، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الأحد، عقب تخطي عقبة الجيش الرواندي بهدف دون مقابل في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز في مشواره بالدوري.

الزمالك يحسم التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ونجح الزمالك في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما جدد فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد في مباراة الإياب، وهي النتيجة نفسها التي حققها في لقاء الذهاب.

وبذلك حسم الفريق الأبيض تأهله بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين، ليغلق ملف المواجهة الأفريقية مؤقتًا، ويحول تركيزه إلى منافسات الدوري المحلي، بداية من لقاء المقاولون العرب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل.