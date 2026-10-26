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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي.. وأحمد فتوح كفاية بيعمل بلاوي

معتمد جمال
معتمد جمال
ميرنا محمود

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج إلى مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن معتمد جمال لن يتمكن من تطوير مستوى اللاعبين وبناء فريق قادر على المنافسة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: "مستوى الفريق أصبح غريبًا، ولا تنتظر منه شيئًا، ولو الزمالك عايز يبني فريق لازم يجيب مدرب جديد".

وأضاف: "معتمد جمال لن يستطيع تطوير اللاعبين خلال الفترة القادمة، ولازم مدرب أجنبي جديد يطور من أدائهم ويبني فريقًا".

وتابع نجم الزمالك السابق: "جمهور الزمالك لا ينظر للمكسب فقط، لكنه ينظر إلى أداء اللاعبين والفريق، وبالتالي الأداء مهم بالنسبة للجماهير".

واختتم بشير التابعي تصريحاته بتوجيه انتقادات إلى أحمد فتوح، قائلًا: "أحمد فتوح لاعب بتاع مشاكل وبيعمل بلاوي، وكفاية عليه كده في الزمالك".

يستعد الفريق الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب مساء الاربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد الفوز على الجيش الرواندي بالأمس بهدف دون رد في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب في الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدما سبق وفاز بنفس النتيجة في لقاء الذهاب، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

بشير التابعي الزمالك معتمد جمال أخبار الزمالك

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