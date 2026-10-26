افتكره مطعم.. وكيل أحمد فتوح يكشف تفاصيل أزمة رواندا وموقفه من التجديد للزمالك

كشف سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الأزمة التي تعرض لها اللاعب خلال رحلة الفريق إلى رواندا، موضحا موقفه من الانتقادات التي تعرض لها، وحقيقة رغبته في الرحيل عن النادي، إلى جانب موقفه من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال سمير صلاح، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت، إن لاعبي الزمالك حصلوا على إذن من عبد الناصر محمد، مدير الكرة، بالخروج في اليوم التالي للمباراة، على أن يكون الخروج إلى أحد المولات المقابلة للفندق، إلا أن أحمد فتوح خالف التعليمات وتوجه إلى مكان للسهر، اعتقد أنه مطعم.

وأضاف وكيل اللاعب أن بعض الجماهير قابلت فتوح في المكان وانتقدته بسبب خروجه من المعسكر، ليرد عليهم اللاعب بأنه حصل على إذن بالخروج في ذلك اليوم، قبل أن يغادر المكان ويتوجه إلى الفندق خوفا من حدوث مشكلات.

وأوضح سمير صلاح أن الأزمة تصاعدت خلال رحلة العودة بالطائرة، بعدما أبلغ بعض الجماهير مدير الكرة بأن اللاعبين كانوا يسهرون، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت عامة وليست خاصة، وهو ما أتاح للجماهير السفر مع بعثة الفريق.

وتابع أن عبد الناصر محمد تواصل مع أحمد فتوح لمعاتبته على ما حدث، ليؤكد اللاعب أنه اعتقد أن اليوم كان متاحًا للخروج، بعدما حصل اللاعبون على إذن بذلك، لكن مدير الكرة أوضح له أن السماح كان مقتصرًا على الذهاب إلى المول المقابل للفندق، وليس التوجه إلى مكان آخر.

وأشار وكيل فتوح إلى أن مدير الكرة أبلغ اللاعب بضرورة توقيع عقوبة عليه بسبب ما حدث، ليرد فتوح بأنه لا يمانع العقوبة، مؤكدًا أنه لم يخطئ في حق الجماهير، وأنه سيتقبل قرار النادي إذا كانت العقوبة بسبب ذهابه إلى مكان آخر بدلا من المول.

وشدد سمير صلاح على أن أحمد فتوح لا يعاني أي مشكلة مع جماهير الزمالك، موضحا أن الخلاف اقتصر على مجموعة صغيرة، تعرضت للاعب بالسب في رواندا، لافتًا إلى أن بعض مسؤولي مجلس الإدارة تواصلوا معه وطلبوا منه الاعتذار للجماهير، لكنه رفض، لاعتقاده بأنه لم يخطئ في حق أحد منهم.

وردا على سؤال هاني حتحوت بشأن عدم مبادرة فتوح بالاعتذار لناديه وجماهيره عن الأزمة، قال سمير صلاح إن اللاعب تعرض للسباب مرتين، سواء في المطعم أو داخل الملعب، لكنه لم يرد على أحد، احترامًا لنادي الزمالك وجماهيره.

وأضاف أن هناك محاولات لربط الأزمة بملف تجديد عقد اللاعب، مؤكدًا أن فتوح لا يمانع الاستمرار مع الزمالك، لكن لم يعقد أحد جلسة مع اللاعب أو وكيله لمناقشة التجديد حتى الآن.

وأوضح وكيل اللاعب أن كل ما طلبه أحمد فتوح هو الحصول على تقدير مناسب يتماشى مع ما يحصل عليه باقي اللاعبين، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض مباراتين وهو يعاني الإصابة، من أجل مساعدة الزمالك، في ظل غياب بنتايج.

حقيقة غضب أحمد فتوح بسبب رفض عرض ليبيا

وتطرق الحديث إلى حقيقة شعور أحمد فتوح بالضيق بعد رفض إدارة الزمالك العرض الليبي الذي تلقاه اللاعب، ليرد سمير صلاح قائلًا إن فتوح كان يتمنى الموافقة على العرض، لكن القرار في النهاية يعود إلى النادي، واللاعب تقبل قرار الإدارة بشكل طبيعي.

وأكد وكيل أحمد فتوح أن اللاعب يرغب في تجديد تعاقده مع الزمالك والاستمرار داخل صفوف الفريق، بشرط التوصل إلى عرض مناسب له، مثل باقي اللاعبين، نافيًا وضع أي شروط خاصة كما يتردد.

واختتم سمير صلاح تصريحاته بالتأكيد أن ما حدث في الفترة الماضية لن يتكرر، قائلًا إن هناك أخطاء كثيرة وقعت، لكنه يتعهد بعدم تكرارها، مشددا على أن أحمد فتوح يركز حاليًا مع نادي الزمالك.

