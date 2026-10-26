حمادة عبداللطيف لفتوح: أنت لاعب موهوب.. لماذا تضيع نفسك بالسهر؟

أكد حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أهمية التزام اللاعبين تجاه أنديتهم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على اسم النادي والابتعاد عن التصرفات التي قد تؤثر على مسيرة اللاعب، كما أعرب عن أمله في قدرة الزمالك على المنافسة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "نتمنى إن الزمالك يقدر ينافس ويشارك، لأن في دور المجموعات بتظهر المشكلات".

وأضاف: "أنا دائمًا مع التزام اللاعب تجاه ناديه، ولازم تحافظ على اسمك وما حدث من أحمد فتوح غير مقبول".

ووجه نجم الزمالك السابق رسالة إلى أحمد فتوح، قائلًا: "فتوح، أنت لاعب موهوب، ليه تضيع نفسك بالسهر والكلام ده؟ لما تبطل كورة اعمل اللي أنت عايزه، لكن طول ما أنت لاعب لازم تحافظ على نفسك".

واختتم حمادة عبداللطيف تصريحاته بالتأكيد على صعوبة موقف اللاعب عندما يفقد دعم الجماهير، قائلًا: "أسوأ حاجة إن الجمهور يكون بيحب لاعب، وييجي في يوم يهتف ضده".