كواليس الصلح بين معتمد جمال وناصر منسي.. قرار جديد ينهي الأزمة

قالت الإعلامية دينا سليم إن الساعات الماضية شهدت تطورات مهمة في أزمة ناصر منسي، مهاجم الزمالك، بعد واقعة مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي، واللي تسببت في غضب معتمد جمال، المدير الفني للفريق، وقرار استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية وإحالته للتحقيق.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور :"ناصر منسي وقّع بالفعل على عقوبة الـ500 ألف جنيه، لكن الموضوع ما وقفش عند العقوبة المالية، حيث جرت اتصالات بين عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومعتمد جمال وناصر منسي، بهدف إنهاء الخلاف بين اللاعب ومدربه واحتواء الموقف داخل الفريق".

وتابعت:"وبعد التحركات دي، تم الاتفاق على عودة ناصر منسي للتدريبات الجماعية بداية من غد الاثنين، لتُطوى صفحة الأزمة، ويعود اللاعب للمشاركة في تدريبات الفريق بعد فترة من التوتر بسبب تصرفه في مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي، عندما ألقى القميص على الأرض، في واقعة أثارت غضب الجهاز الفني".