يا مسمار .. إمام عاشور يهنئ نجم الزمالك السابق بعيد ميلاده برسالة خاصة

حرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تهنئة طارق حامد، نجم الزمالك السابق ولاعب منتخب مصر المعتزل، بمناسبة عيد ميلاده، في لفتة لاقت اهتمامًا من جماهير الكرة المصرية.

ونشر إمام عاشور صورة تجمعه بطارق حامد عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، ووجّه له رسالة تهنئة كتب فيها: «كل سنة وأنت طيب يا مسمار»، مرفقًا إياها برمز تعبيري للقلب الأحمر، في إشارة إلى العلاقة الطيبة التي تجمعهما.

تأتي تهنئة عاشور لطارق حامد، الذي سبق له ارتداء قميص الزمالك وترك بصمة بارزة مع الفريق الأبيض، لتسلط الضوء على العلاقة التي تجمع لاعبي الكرة المصرية بعيدًا عن المنافسة بين الأندية.

ويُعد طارق حامد أحد أبرز لاعبي خط الوسط الذين ارتدوا قميص الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث اشتهر بأدائه القوي وروحه القتالية داخل الملعب، وهو ما أكسبه لقب «المسمار» بين جماهير الكرة المصرية.