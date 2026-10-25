رد فعل غير متوقع من محمود فتح الله بشأن عقوبتي ناصر منسي وفتوح بالزمالك

علق محمود فتح الله، نجم الكرة المصرية السابق، على طريقة تعامل نادي الزمالك مع أزمتي ناصر منسي وأحمد فتوح، موضحًا الفارق بين الموقفين، مؤكدًا أن طبيعة كل واقعة كان يجب أن تحدد أسلوب التعامل معها والعقوبة المناسبة.

وقال فتح الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أزمة ناصر منسي كانت معلنة أمام الجميع، لذلك كان من الضروري أن تكون العقوبة معلنة أيضًا، موضحًا: «مشكلة ناصر منسي كانت قدام الناس، فكان لازم يتعاقب قدام الناس».

وأضاف أن موقف أحمد فتوح كان مختلفًا، لأن ما حدث جرى بعيدًا عن أعين الجماهير ولم يتضمن، بحسب وجهة نظره، ما يسيء إلى نادي الزمالك أمام الرأي العام، وهو ما كان يستدعي الاكتفاء بعقوبة داخلية دون الإعلان عنها.

وتابع محمود فتح الله أن التعامل مع الأزمات داخل الأندية يجب أن يراعي طبيعة كل واقعة وظروفها، بما يضمن الحفاظ على الانضباط داخل الفريق، دون اللجوء بالضرورة إلى الإعلان عن جميع العقوبات الموقعة على اللاعبين.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، وذلك عقب تأهله إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الزمالك قد حقق الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة الأفريقية، ليواصل الفريق الأبيض مشواره القاري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاولون العرب مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، متصدر المسابقة، وفقًا للأرقام الواردة.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، من أجل تعزيز رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

ويتطلع الزمالك إلى استغلال دفعة التأهل الأفريقي لتحقيق انتصار جديد في الدوري، ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يأمل المقاولون العرب في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.