مين بينصحك يا فتوح؟.. سهام صالح تحذر لاعب الزمالك

وجّهت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها عبر برنامجها «الكلاسيكو»، المذاع على قناة ON E، رسالة إلى أحمد فتوح، لاعب الزمالك، أعربت خلالها عن قلقها بشأن طريقة تعامله مع مسيرته الكروية ومستقبله.

وأكدت سهام صالح أن فتوح يمتلك موهبة كبيرة، لكنه يحتاج إلى التركيز والاهتمام بمستقبله، مشيرة إلى أنها تتساءل عن غياب النصائح الصادقة من المحيطين به، ممن يحبونه ويحرصون على مصلحته.

وأضافت الإعلامية بنبرة انتقادية: «ألا يوجد من ينصح فتوح بضرورة التركيز في مسيرته؟»، كما سخرت من انشغاله بالخروجات خلال رحلة الفريق إلى رواندا، متسائلة عن كيفية معرفته بأماكن التنزه هناك.