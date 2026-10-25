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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريو زيزو يتكرر.. عبدالناصر زيدان يكشف سر هجوم جماهير الزمالك على أحمد فتوح

فتوح
فتوح
علا محمد

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تفاصيل الأزمة المتصاعدة بين جماهير نادي الزمالك وأحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الهجوم الذي تعرض له اللاعب خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع مستواه وعدم حسم ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI، إن أزمة كبيرة نشبت بين جماهير الزمالك وأحمد فتوح خلال الأيام الماضية، بعدما تعرض اللاعب لهجوم حاد عقب مواجهة الجيش الرواندي، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما حدث خلال مباراة بترول أسيوط.

وأوضح أن غضب جماهير الزمالك من أحمد فتوح يعود إلى تراجع مستواه الفني، إلى جانب عدم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي في صيف عام 2027، ما زاد من حالة التوتر المحيطة بمستقبل اللاعب.

وأضاف أن أحمد فتوح دخل في مناوشات خلال مواجهة الزمالك والجيش الرواندي، على خلفية الهتافات التي وجهتها الجماهير ضده، في الوقت الذي حاول فيه عدد من لاعبي الفريق الكبار احتواء الموقف، وطالبوه بالهدوء وتجنب الدخول في صدام مع الجماهير.

وأشار زيدان إلى أن مفاوضات الزمالك مع أحمد فتوح لتجديد عقده لم تبدأ حتى الآن، وسط تسريبات بشأن مطالبة اللاعب بالحصول على 50 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات بشأن مستقبل الظهير الأيسر مع الفريق.

وأضاف أن هناك مخاوف داخل الزمالك من تكرار سيناريو أزمة أحمد سيد زيزو في عام 2025، عندما تصاعدت حدة هجوم الجماهير عليه، قبل رحيله عن الفريق وانتقاله إلى الأهلي، في ظل القلق من أن تؤثر الأزمة الحالية على مستقبل أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

الإعلامي عبدالناصر زيدان زيدان جماهير نادي الزمالك أحمد فتوح القلعة البيضاء

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