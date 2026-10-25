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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم مصير ناصر منسي بعد أزمة احتفاله أمام الجيش الرواندي (خاص)

ناصر منسي
ناصر منسي
إسراء أشرف

اقترب ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إنهاء أزمته الأخيرة داخل القلعة البيضاء، بعدما اتجهت إدارة النادي إلى الاكتفاء بالعقوبات التي سبق توقيعها عليه، دون تصعيد الملف إلى تحقيق رسمي أمام الشؤون القانونية.

وبحسب مصدر داخل الزمالك، فإن مسؤولي النادي استقروا على اعتماد الغرامة المالية التي فرضها عبد الناصر محمد، مدير الكرة، إلى جانب قرار إيقاف اللاعب الذي اتخذه معتمد جمال، المدير الفني للفريق، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وتعود الأزمة إلى احتفال ناصر منسي عقب تسجيله هدفًا في شباك الفريق الرواندي، وهو التصرف الذي ترتبت عليه إجراءات انضباطية داخل النادي، قبل أن تتجه الإدارة إلى إنهاء الملف بالعقوبات المقررة بالفعل.

وأوضح المصدر أن فكرة إحالة اللاعب إلى الشؤون القانونية والتوسع في التحقيقات لم تعد مطروحة، بعدما وافق مجلس الإدارة على الغرامة المالية التي حددها مدير الكرة، والاكتفاء بالمذكرة المقدمة بشأن الواقعة.

موعد عودة ناصر منسي إلى الزمالك

وبات المهاجم الأبيض قريبًا من العودة إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا لاستعادة مشاركته مع الفريق، إذ تشير التوقعات إلى إمكانية عودته عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، وفقًا لرؤية معتمد جمال وقراره بشأن جاهزية اللاعب.

ويأمل الزمالك في الاستفادة من عودة ناصر منسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المحلية والقارية التي تتطلب توافر الخيارات الهجومية.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب

على صعيد الاستعدادات، يواصل الزمالك تحضيراته لمباراته المقبلة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط رغبة الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة.

ويدخل الزمالك المواجهة بعد ضمان التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ساعيًا إلى نقل نتائجه الإيجابية إلى المسابقة المحلية، ومواصلة مشواره في البطولتين خلال الفترة المقبلة.

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