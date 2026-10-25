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الزمالك يفرض عقوبة مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف بعد واقعة السهر في رواندا | خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفرض عقوبة مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف بعد واقعة السهر في رواندا | خاص

أحمد فتوح
أحمد فتوح
حسن العمدة

تصاعدت أزمة الانضباط داخل نادي الزمالك، بعدما كشفت تقارير صحفية، عن توقيع عقوبة مالية كبيرة على الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري وأحمد شريف، على خلفية واقعة خروجهم للسهر خلال تواجد بعثة الفريق في رواندا، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم صدي البلد من مصادره ، أن إدارة الكرة بالزمالك فرض غرامة مالية على اللاعبين الثلاثة، بعد مخالفتهم التعليمات المنظمة لتحركات أفراد البعثة خارج فندق الإقامة، في واقعة أثارت حالة من الجدل داخل النادي، خاصة مع أهمية المرحلة الحالية التي يستعد خلالها الفريق لخوض منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك في رواندا

وتعود تفاصيل الأزمة ، إلى فترة وجود بعثة الزمالك في العاصمة الرواندية كيجالي، لخوض مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، إذ أشارت تقارير صحفية إلى خروج أحمد فتوح ومصطفى الزناري وأحمد شريف إلى أحد الأماكن دون الحصول على إذن مسبق، بالمخالفة للتعليمات المحددة للاعبين خلال المعسكر.

وسمح الجهاز الفني للاعبين بالتوجه إلى أحد المراكز التجارية القريبة من فندق الإقامة للتسوق، إلا أن الثلاثي غادر إلى مكان آخر غير مسموح بزيارته، قبل العودة إلى الفندق، وهو ما دفع إدارة الكرة إلى التحرك واتخاذ إجراءات انضباطية بحقهم.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب داخل أروقة النادي، في ظل تمسك الجهاز الفني والإداري بضرورة الالتزام بالتعليمات خلال المعسكرات الخارجية، وعدم القيام بأي تصرفات قد تؤثر على تركيز الفريق أو صورته أمام جماهيره.

750 ألف جنيه غرامة على كل لاعب

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه تم توقيع غرامة مالية قدرها 750 ألف جنيه على كل لاعب من الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري وأحمد شريف، في إطار العقوبات التي تستهدف فرض الانضباط داخل الفريق.

وجاءت العقوبة في إطار الإجراءات الانضباطية التي اتخذتها إدارة الكرة، مع تحذير اللاعبين من تكرار الواقعة، والتأكيد على إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال حدوث مخالفات مماثلة مستقبلًا.

الزمالك يحسم التأهل إلى دور المجموعات

وتزامنت الأزمة مع نجاح الزمالك في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما جدد فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز بالنتيجة نفسها في مباراة الذهاب برواندا، ليحسم التأهل بنتيجة إجمالية بلغت هدفين دون مقابل، ويواصل مشواره في البطولة القارية.

وسجل أحمد شريف هدف الفوز للزمالك في الدقيقة الأولى من مباراة الإياب، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى دور المجموعات، رغم الجدل الذي أحاط بالثلاثي على خلفية واقعة السهر خلال رحلة الفريق إلى رواندا.

أزمة فتوح تثير غضب جماهير الزمالك

ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند العقوبة المالية، إذ امتدت إلى العلاقة بين أحمد فتوح وجماهير الزمالك، بعدما تعرض اللاعب لانتقادات وهتافات غاضبة من بعض الجماهير خلال مباراة الجيش الرواندي بالقاهرة، على خلفية الأزمة الأخيرة.

وتحظى الواقعة باهتمام خاص بسبب مكانة فتوح داخل الفريق، باعتباره أحد العناصر الأساسية، وهو ما جعل مسألة الالتزام بالتعليمات محل نقاش واسع بين الجماهير، التي تنتظر من اللاعبين الحفاظ على التركيز والانضباط خلال المرحلة المقبلة.

تحذيرات من تكرار الواقعة

وحرصت إدارة الكرة على توجيه تحذيرات للثلاثي بشأن ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم تكرار مثل هذه التصرفات، مع التلويح بإمكانية استبعادهم من الفريق لفترة غير محددة حال تكرار المخالفات.

وتأتي هذه التحركات في وقت يستعد فيه الزمالك لخوض استحقاقاته المقبلة، سواء في الدوري المصري الممتاز أو دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ما يفرض على الجهاز الفني والإداري الحفاظ على حالة التركيز والاستقرار داخل صفوف الفريق.

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