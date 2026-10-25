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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطور جديد في أزمة زيزو والزمالك.. محامي اللاعب ينتظر قرار لجنة الاستئناف

زيزو
زيزو
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد حسن موقف أشرف عبد العزيز، محامي أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، من التصريحات الأخيرة لكمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، بشأن البلاغ المقدم ضد اللاعب في أزمة مستحقات الإعلانات.

وقال أحمد حسن، خلال برنامج «الكابتن»، إنه تواصل مع أشرف عبد العزيز لمعرفة موقفه من تصريحات المستشار القانوني للزمالك، موضحًا أن محامي زيزو أكد عدم رغبته في الحديث عن القضية خلال الوقت الحالي.

وأضاف أن أشرف عبد العزيز أشار إلى أن حديثه سيكون بعد صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية، في ظل استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالأزمة.

وأوضح أحمد حسن أن القضية موجودة حاليًا أمام لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة المصري، حيث ينتظر طرفا النزاع القرار بشأنها، قبل تحديد الخطوة التالية في مسار القضية.

وأشار إلى أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية سيكون الخطوة المقبلة بعد صدور قرار لجنة الاستئناف، وفقًا لما نقله عن محامي اللاعب، في إطار استمرار النزاع القانوني المتعلق بأزمة مستحقات الإعلانات.

أشرف عبد العزيز محامي أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي المستشار القانوني لنادي الزمالك محامي زيزو

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