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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عادل عبدالرحمن: زيزو «مُقنع» .. وإمام عاشور سطّر تاريخًا مع الأهلي

زيزو
زيزو
علا محمد

أكد عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إعجابه بالمستويات التي يقدمها أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، مشيرًا إلى قدرته على تقديم أداء مقنع داخل الملعب.

كما أشاد عبدالرحمن بما قدمه إمام عاشور مع الفريق الأحمر، مؤكدًا أن اللاعب نجح في كتابة تاريخ مميز بقميص الأهلي، بفضل المستويات التي ظهر بها وإسهاماته مع الفريق.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.

عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق الأهلي سهام صال برنامج الكلاسيكو

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