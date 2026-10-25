«لكل منصب اختصاصات» .. إعلامي: الأهلي يُوجّه اللوم لوائل جمعة بسبب التدخل في الأمور الفنية

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس حديث إدارة النادي الأهلي مع وائل جمعة، المشرف على فريق الكرة، بشأن تدخله في الأمور الفنية، مؤكدًا أن الإدارة وجهت له اللوم والنصيحة بضرورة الالتزام باختصاصاته وترك الجوانب الفنية للمدير الفني الدنماركي ييس توروب.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن إدارة الأهلي، ممثلة في سيد عبد الحفيظ، المشرف العام على فريق الكرة وعضو مجلس الإدارة، تحدثت مع وائل جمعة، وأكدت تقديرها لحبه للنادي وحماسه وقلقه وغضبه من تراجع النتائج ومستوى الفريق في بعض المباريات.

وأضاف حتحوت أن إدارة الأهلي أوضحت لوائل جمعة أن لكل منصب اختصاصاته، حيث تقتصر مهام مدير الكرة على مسؤولياته الإدارية، بينما تظل الأمور الفنية من اختصاص المدير الفني.

وأشار إلى أن رد فعل المدير الفني الحسين عموتة، وفقًا لما ذكره، تجاه رفض تدخل وائل جمعة في الجوانب الفنية كان صحيحًا، مؤكدًا أن الإدارة وجهت اللوم والنصيحة إلى وائل جمعة لعدم التدخل في هذه الأمور.

وأوضح حتحوت أن آثار هذا التوجيه ستظهر بداية من مباراة كيتارا، حيث لن يظهر وائل جمعة كثيرًا على الخطوط الفنية خلال المباريات المقبلة، على أن يترك هذه المهمة للمدير الفني أو أحد أفراد جهازه المعاون.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تسعى إلى الفصل بين الاختصاصات داخل الجهاز، بما يضمن تركيز كل مسؤول على مهامه، وترك القرارات الفنية للجهاز الفني للفريق.