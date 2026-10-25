قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لكل منصب اختصاصات» .. إعلامي: الأهلي يُوجّه اللوم لوائل جمعة بسبب التدخل في الأمور الفنية
مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني
عمرو الحديدي: لو «عموتة» كمّل مع الأهلي بالشكل ده يبقى عليه العوض
رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة
من الفرح للغرق .. ماسورة مياه تفسد أجواء حفل زفاف بالشرقية | شاهد
بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل
سماع دوي انفجارين في محافظة لحج .. ومعارك في تعز
الأوقاف: «مخاطر الألعاب الإلكترونية على الروابط الأسرية» .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة
إيران تُحمّل الولايات المتحدة مسئولية فشل الاتفاق.. وتحث على محاولة جديدة
منتخب مصر: استبعاد إمام وهاني من قائمة الأهلي «شأن داخلي».. وحسام حسن سيراقبهما قبل مباراتي مالاوي
الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا
ترامب يستشيط غضباً بعد ما سُئل عن مدى قربه من شن هجوم على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«لكل منصب اختصاصات» .. إعلامي: الأهلي يُوجّه اللوم لوائل جمعة بسبب التدخل في الأمور الفنية

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس حديث إدارة النادي الأهلي مع وائل جمعة، المشرف على فريق الكرة، بشأن تدخله في الأمور الفنية، مؤكدًا أن الإدارة وجهت له اللوم والنصيحة بضرورة الالتزام باختصاصاته وترك الجوانب الفنية للمدير الفني الدنماركي ييس توروب.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن إدارة الأهلي، ممثلة في سيد عبد الحفيظ، المشرف العام على فريق الكرة وعضو مجلس الإدارة، تحدثت مع وائل جمعة، وأكدت تقديرها لحبه للنادي وحماسه وقلقه وغضبه من تراجع النتائج ومستوى الفريق في بعض المباريات.

وأضاف حتحوت أن إدارة الأهلي أوضحت لوائل جمعة أن لكل منصب اختصاصاته، حيث تقتصر مهام مدير الكرة على مسؤولياته الإدارية، بينما تظل الأمور الفنية من اختصاص المدير الفني.

وأشار إلى أن رد فعل المدير الفني الحسين عموتة، وفقًا لما ذكره، تجاه رفض تدخل وائل جمعة في الجوانب الفنية كان صحيحًا، مؤكدًا أن الإدارة وجهت اللوم والنصيحة إلى وائل جمعة لعدم التدخل في هذه الأمور.

وأوضح حتحوت أن آثار هذا التوجيه ستظهر بداية من مباراة كيتارا، حيث لن يظهر وائل جمعة كثيرًا على الخطوط الفنية خلال المباريات المقبلة، على أن يترك هذه المهمة للمدير الفني أو أحد أفراد جهازه المعاون.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي تسعى إلى الفصل بين الاختصاصات داخل الجهاز، بما يضمن تركيز كل مسؤول على مهامه، وترك القرارات الفنية للجهاز الفني للفريق.

الإعلامي هاني حتحوت هاني حتحوت الأهلي وائل جمعة المشرف على فريق الكرة لمدير الفني الدنماركي ييس توروب توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة بشأن إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط عاطل سرق حقيبة بداخلها مبلغ مالي من سيارة مندوب مبيعات بالبحيرة

المتهمة

ضبط صانعة محتوي بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء

فتاة - أرشيفية

سها تطلب الخلع من زوجها: ريحته وحشة وما بيقصش ضوافره

بالصور

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد