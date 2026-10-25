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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الحديدي: لو «عموتة» كمّل مع الأهلي بالشكل ده يبقى عليه العوض

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

شنّ عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مُنتقدًا عددًا من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، ومطالبًا بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح واستعادة شخصيته المعروفة في المنافسة على البطولات.

قال «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «أنا عايز أشوف الأهلي اللي بيجيب البطولات، مش الأهلي اللي بيقول مين بياخد أكتر من التاني.. رجعوا لي الأهلي من تاني، لأن اللي بيحصل حاليًا مش هو الأهلي اللي إحنا عارفينه».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «أنا شايف إن زيزو وإمام عاشور ومحمد هاني وياسين مرعي لازم يخرجوا من حسابات الأهلي، علشان يعرفوا قيمة النعمة اللي في إيديهم. لازم يكون فيه قرارات قوية، لأن فيه لاعيبة محتاجة تحس بقيمة النادي اللي بتلعب له».

تابع: «عموتة لم يضف أي شيء للأهلي حتى الآن، ومعقول الجهاز الفني مش معاه محلل أداء يقدر يحدد الأخطاء اللي الفريق بيقع فيها ويشتغل على تصحيحها؟ المفروض يكون فيه شغل واضح على المشاكل اللي بتظهر في الملعب، مش إن الأخطاء تتكرر من غير حلول».

وعن رضاه عن قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا، أوضح الحديدي: «أنا راضي عن قائمة الأهلي أمام كيتارا بنسبة 95%، لكن لازم يكون فيه لاعيبة كتير تقعد على الدكة، علشان تحس بالحرمان من النعمة اللي في إيديها، وتعرف إن المشاركة في الأهلي مش مضمونة لأي لاعب مهما كان اسمه».

استكمل: «أنا شايف إن عموتة خايف يقعد كل اللاعبين المقصرين، لأنه ممكن يخشى إن القرارات دي تتسبب في إقالته. لكن المدرب لازم تكون عنده شخصية قوية، ويقدر يتخذ القرارات اللي تخدم الفريق، مش القرارات اللي تضمن له الاستمرار في منصبه».

وواصل الحديدي انتقاداته للجهاز الفني، قائلًا: «لو عموتة كمل مع الأهلي بالشكل ده، يبقى عليه العوض، لأنه مش هياخد أي بطولة لو استمر بنفس المستوى. لازم يطور من نفسه ويغير طريقة تعامله مع الفريق، لأن من غير تطور حقيقي مش هيقدر يحقق أي حاجة».

تطرق نجم الأهلي السابق إلى تصرفات عموتة، قائلًا: «أنا بقلل من تصرفات عموتة، وبقول هو مين ده جنب وائل جمعة؟ إزاي تصرف بالشكل ده ومايتحطلوش حد؟ لازم يكون فيه حساب لأي تصرف يتجاوز حدود المقبول».

اختتم الحديدي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الجانب النفسي في التعامل مع اللاعبين، قائلًا: «إزاي المدرب مش قادر يحتضن اللاعيبة ويحتويهم علشان يطلع أفضل ما عندهم؟ المدرب مش دوره فني بس، لكن لازم يعرف يتعامل مع اللاعبين ويكسبهم ويحفزهم، وفي الوقت نفسه يحاسب المقصر. الأهلي محتاج شخصية فنية تقدر ترجع للفريق قوته وتخليه ينافس على البطولات من جديد».

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