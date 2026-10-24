محمود أبو الدهب: محمد هاني فاتح شارع لشلاطة.. وأي حد عايز يتنجم يلعب عليه

شنّ محمود أبو الدهب هجومًا على محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب»، منتقدًا أداء اللاعب في الفترة الأخيرة، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه مع الفريق.

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وقال أبو الدهب: «محمد هاني فاتح شارع باسمه لشلاطة.. أي حد عايز يتنجم يلعب على محمد هاني»، في إشارة إلى سهولة استهداف اللاعب من جانب المنافسين خلال المباريات.

تأتي تصريحات أبو الدهب في ظل الجدل الدائر حول مستوى محمد هاني مع الأهلي، وتزايد الانتقادات الموجهة إليه بسبب بعض الأخطاء الدفاعية، وهو ما يضع اللاعب تحت ضغط جماهيري وإعلامي، في انتظار رده داخل الملعب خلال المواجهات المقبلة.