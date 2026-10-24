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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يتأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 1-0

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

نجح نادي الزمالك في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الجيش الرواندي بنتيجة 1-0، اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل أحمد شريف هدف الزمالك في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك لدور المجموعات بعد أن حسم مجموع اللقاءين بنتيجة 2-0.

وشهدت المباراة سيلا من الفرص الضائعة من  لاعبي نادي الزمالك لتعزيز النتجة ولكن تألق حارس المرمى ورعونة اللاعبين وراء إهدار الفرص الكثيرة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد حمد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري  وأحمد خضري ومحمد فرج وأحمد ربيع وآدم كايد وأحمد الجفالي وشيكو بانزا وحسام أشرف.

نادي الزمالك الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الجيش الرواندي

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