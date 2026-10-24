خاص.. مدرب الجيش الرواندي: نحترم الزمالك ونسعى لإقصائه من دوري الأبطال

أكد المغربي عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، صعوبة لقاء الإياب أمام الزمالك مشيرًا إلى قدرة فريقه على إحداث المفاجأة.

وكان فريق الجيش الرواندي قد خسر بهدف نظيف على ملعبه أمام الزمالك، في لقاء الذهاب في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب الجيش الرواندي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: “خسرنا في لقاء الذهاب بسبب الأخطاء الدفاعية ونسعى لتداركها في لقاء اليوم أمام الزمالك”.

وأضاف: “قادرون على التسجيل في شباك الزمالك بالقاهرة مثلما فعل الزمالك نمتلك لاعبين ذو جودة مميزة”.

وواصل: “نسعى لاحداث مفاجأة وإقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا والتأهل للدور المقبل، وبالتأكيد لن يتم ذلك إلا بالتركيز واللعب بقوة”.

احترام المنافس

واختتم: “نحترم الزمالك كونه خصم قوي ولديه تاريخ كبير في إفريقيا”.