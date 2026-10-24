700 ألف دولار تنتظر المتأهلين لـ "مجموعات" دوري أبطال إفريقيا.. والزمالك وبيراميدز يترقبان

تضمن الأندية المتأهلة إلى مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا الحصول على مكافأة مالية لا تقل عن 700 ألف دولار أمريكي، وذلك وفقاً للجوائز المالية المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتسعى الأندية الإفريقية، وفي مقدمتها ممثلا الكرة المصرية الزمالك وبيراميدز، لحسم تأهلها إلى هذا الدور لضمان الانتعاشة المالية المخصصة للمشاركين، حيث يُمنح هذا المبلغ كحد أدنى للفريقين الصاعدين اللذين ينهيان منافسات المجموعات في المركزين الثالث والرابع، بينما تتضاعف مكافآت المتأهلين للأدوار الإقصائية حتى تصل إلى 4 ملايين دولار لصاحب اللقب.