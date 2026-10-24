بوروسيا دورتموند يتصدر الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بالفوز على آينتراخت فرانكفورت 1-0

تصدر بوروسيا دورتموند الدوري الألماني مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على ملعب سيجنا إيدونا بارك في إطار الجولة السابعة من البوندسليجا.

سجل هدف بوروسيا دورتموند والمباراة الوحيد اللاعب ماكسيميليان بيير في الدقيقة 80.

الفوز رفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى 17 نقطة ليرتقي للصدارة وبفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي غدا مع فرايبورج في الجولة السابعة، بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.