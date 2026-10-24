استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي أمام كيتارا في الكونفدرالية.. اعرف السبب

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة النادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

إمام عاشور

وأكد مهيب عبد الهادي أن استبعاد إمام عاشور جاء بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب منذ فترة، وليس لأسباب فنية، ليحسم الجدل حول أسباب غيابه عن قائمة الفريق للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، في إطار منافسات البطولة الإفريقية، وسط ترقب جماهير القلعة الحمراء لموقف اللاعبين المصابين ومدى جاهزيتهم للمباريات المقبلة.