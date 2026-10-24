كأس الكونفدرالية| عموتة يعلن قائمة الأهلي لمباراة كيتارا الأوغندي

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الأهلي التي تخوض مباراة كيتارا الأوغندي غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وأشرف داري وأحمد عيد وهادي رياض وطاهر محمد طاهر وسفيان بنجديدة ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وعمر معوض ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وتوفيق محمد وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد اللّٰه ومحمود صلاح.

ويواجه الأهلي كيتارا الأوغندي في إياب دور الـ٣٢ بالكونفدرالية الأفريقية في السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهره، وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ٢-١ على كيتارا في ملعبه بأوغندا.