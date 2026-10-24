كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما.. البرازيل تصعد للدور 16 كأول المجموعة الثالثة رفقتها ناشئات منتخب غانا كوصيف

فازت ناشئات منتخب البرازيل تحت 17 عاما على منتخب النرويج بهدفين نظيفين لتصعد كأول المجموعة الثالثة بعد أن فازت في لقائها الأول على منتخب كندا وتعادلت 3_3 مع منتخب ناشئات غانا في اللقاء السابق.

صعدت ناشئات منتخب غانا كوصيف المجموعة ذاتها بعد أن حصدت أربع نقاط من تعادل مع منتخب البرازيل 3 _ 3 وفازت في اللقاء الأخير على منتخب كندا بهدفين نظيفين أحرزتهما اللاعبة كيندا أشييا في الدقيقة 63 والدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

تقام البطولة في المملكة المغربية في الفترة من 17 أكتوبر الحالي حتى 7 نوفمبر المقبل، حيث تستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2025 في مدينتي الرباط وسيلا.