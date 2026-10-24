الاتحاد السكندري: لم يصلنا أي عرض من الأهلي لضم مصطفى إبراهيم

أكد محمد عادل صديق، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، عدم وصول أي عرض رسمي من النادي الأهلي للتعاقد مع مصطفى إبراهيم، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد عادل صديق، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «مافيش أي حاجة وصلت من النادي الأهلي، وأكيد لو فيه حاجة هنعلن عنها، وطبعا أي عرض رسمي هيتم دراسته مع إدارة النادي والجهاز الفني، وهنأخذ القرار اللي يحقق مصلحة النادي».

دراسة العروض

وأضاف المدير الرياضي للاتحاد السكندري أن إدارة النادي ستدرس جميع التفاصيل المتعلقة بأي عرض رسمي حال وصوله، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب، بما يتماشى مع مصلحة الفريق واحتياجاته الفنية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه النادي الأهلي عن تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع مسؤولي القلعة الحمراء إلى دراسة عدد من الخيارات لتدعيم صفوف الفريق.