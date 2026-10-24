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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري: لم يصلنا أي عرض من الأهلي لضم مصطفى إبراهيم

مصطفى إبراهيم
مصطفى إبراهيم
إسلام مقلد

أكد محمد عادل صديق، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، عدم وصول أي عرض رسمي من النادي الأهلي للتعاقد مع مصطفى إبراهيم، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد عادل صديق، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «مافيش أي حاجة وصلت من النادي الأهلي، وأكيد لو فيه حاجة هنعلن عنها، وطبعا أي عرض رسمي هيتم دراسته مع إدارة النادي والجهاز الفني، وهنأخذ القرار اللي يحقق مصلحة النادي».

دراسة العروض

وأضاف المدير الرياضي للاتحاد السكندري أن إدارة النادي ستدرس جميع التفاصيل المتعلقة بأي عرض رسمي حال وصوله، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب، بما يتماشى مع مصلحة الفريق واحتياجاته الفنية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه النادي الأهلي عن تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع مسؤولي القلعة الحمراء إلى دراسة عدد من الخيارات لتدعيم صفوف الفريق.

محمد عادل صديق نادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري النادي الأهلي مصطفى إبراهيم الأهلي

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