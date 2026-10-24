علاء عزت: تصريحات باسم مرسي بشأن مدافعي الأهلي غير موفقة.. والزمالك خسر 7 مباريات أمامه

انتقد الناقد الرياضي علاء عزت تصريحات باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، بشأن قدرته على التغلب على مدافعي النادي الأهلي، مؤكدًا أن هذه التصريحات لم تكن موفقة، رغم اعتقاده أن اللاعب كان يمزح.

باسم مرسي

وقال علاء عزت، خلال حديثه في البرنامج الإذاعي «جالي في ملعبي»، إن تصريح باسم مرسي بأنه يستطيع حمل مدافعي الأهلي والدخول بهم إلى المرمى، كان على الأرجح على سبيل المزاح، لكنه اعتبره تصريحًا غير موفق على الإطلاق.

وأضاف الناقد الرياضي أن باسم مرسي خاض 9 مباريات أمام الأهلي في بطولة الدوري، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف خلالها، مشيرًا إلى أن الزمالك خسر 7 مباريات من هذه المواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وأوضح علاء عزت أن باسم مرسي كان محظوظًا في مباريات الكأس، لافتًا إلى أنه كان يحاول استعراض قدراته أمام مهاجمي الزمالك الذين لم يتمكنوا من تسجيل أي هدف في دفاع الأهلي.