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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتقدم علي المريخ بنتيو 3-0 في الشوط الأول

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

تقدم بيراميدز علي المريخ بنتيو بثلاثية نظيفة في الشوط الأول في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من مصطفى فتحي من جهة اليمين قابلها عبد الرحمن مجدي بتسديدة على الطاير من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعد تنفيذ ركلة ركنية لبيراميدز من جهة اليمين نفذها الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الرحمن مجدي بتسديدة من لمسة واحدة سكنت يمين المرمى.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة بباطن القدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ

خط الوسط: محمود صابر - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - ناصر ماهر

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - حامد حمدان - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - أحمد عبد الفادر - عودة فاخوري - نذير بو علي

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز في مباراة الذهاب في العاصمة جوبا بهدف دون مقابل سجله محمود صابر.

بيراميدز المريخ بنتيو دوري الأبطال

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